2020-05-15T17:24:37+03:00
Общество

На Театральном проезде в Твери начали установку бюста Сергея Лемешева

Идут работы по подготовке основания
Ольга ТРОФИМОВА
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Бюст Сергея Лемешева Фото: администрация ТвериБюст Сергея Лемешева Фото: администрация Твери
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На Театральном проезде в Твери начали подготовку основания для бюста известного тверского тенора, народного артиста СССР Сергея Лемешева.

Напомним, в конце апреля депутаты гордумы приняли окончательное решение о переносе памятника. До этого момента, более 12 лет, бюст Лемешева стоял на улице Трехсвятской. Но там он был практически не виден.

В ноябре прошлого года бюст забрали на реставрацию. Новое место размещения предложили выбрать горожанам.

По итогам голосования победил вариант установки на Театральном проезде.

Памятник установят в сквере в преддверии дня рождения Сергея Лемешева - 10 июля.

На Театральном проезде готовят площадку для памятника Фото: администрация Твери

На Театральном проезде готовят площадку для памятника Фото: администрация Твери

ИСТОЧНИК KP.RU

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