На Театральном проезде в Твери начали установку бюста Сергея Лемешева
На Театральном проезде в Твери начали подготовку основания для бюста известного тверского тенора, народного артиста СССР Сергея Лемешева.
Напомним, в конце апреля депутаты гордумы приняли окончательное решение о переносе памятника. До этого момента, более 12 лет, бюст Лемешева стоял на улице Трехсвятской. Но там он был практически не виден.
В ноябре прошлого года бюст забрали на реставрацию. Новое место размещения предложили выбрать горожанам.
По итогам голосования победил вариант установки на Театральном проезде.
Памятник установят в сквере в преддверии дня рождения Сергея Лемешева - 10 июля.
На Театральном проезде готовят площадку для памятника Фото: администрация Твери
ИСТОЧНИК KP.RU