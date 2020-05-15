В Тверской области построят еще три площадки для вертолётов санавиации
Губернатор Игорь Руденя провел заседание президиума областного правительства. на нём утвердили документации по строительству площадок для вертолетов санавиации в Спировском и Сонковском районах, а также в Селижаровском муниципальном округе.
Ещё предстоит подготовить проекты площадок и получить разрешение на строительство. Когда оно начнётся, пока неизвестно.
Всего сейчас в регионе действует 25 таких площадок.
На обеспечение деятельности санитарной авиации в 2020 году в регионе предусмотрено 178 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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