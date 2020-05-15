В Тверской области построят еще три площадки для вертолётов санавиации

15 Май 2020 2020-05-15T16:47:59+03:00

Только за прошлый год вертолеты санавиации совершили 210 вылетов и доставили в Тверь 247 пациентов. Фото: Минздрав Тверской области

К этому сделаны первые шаги

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Губернатор Игорь Руденя провел заседание президиума областного правительства. на нём утвердили документации по строительству площадок для вертолетов санавиации в Спировском и Сонковском районах, а также в Селижаровском муниципальном округе.

Ещё предстоит подготовить проекты площадок и получить разрешение на строительство. Когда оно начнётся, пока неизвестно.

Всего сейчас в регионе действует 25 таких площадок.

На обеспечение деятельности санитарной авиации в 2020 году в регионе предусмотрено 178 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU