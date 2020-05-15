Красочный фотоальбом издан о природе Центрально-лесного заповедника Тверской области
О природе Центрально-лесного биосферного заповедника, располагающегося в Нелидовском районе Тверской области издан красивый фотоальбом. Об этом сообщил заповедник на своих страничках в соцсетях.
Альбом называется "Времена года в Центрально-Лесном заповеднике". В нём - несколько сотен красочных фотографий флоры и фауны. На снимках в разные времена года запечатлены интересные сценки из жизни леса, заповедные чащи и тропы, дикие лесные жители - медведи, лоси, чёрные вороны и другие обитатели заповедника.
-Лучше этого альбома о природе Центральной России может рассказать только она сама! - так оценили альбом сотрудники заповедника.
Фотоальбом "Времена года в Центрально-Лесном заповеднике". Фото: Центрально-лесной биосферный заповедник, vk.com/clgzap
Фотоальбом "Времена года в Центрально-Лесном заповеднике". Фото: Центрально-лесной биосферный заповедник, vk.com/clgzap
ИСТОЧНИК KP.RU