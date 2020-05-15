2020-05-15T15:51:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Названа предварительная дата сдачи ЕГЭ в Тверской области

В настоящее время рассматриваются варианты приема экзаменов с 19 июня
Ольга ТРОФИМОВА
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Экзамены будут организованы с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекцииЭкзамены будут организованы с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекцииФото: Евгения ГУСЕВА
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Начать сдавать ЕГЭ школьники, поступающие в 2020 году в высшие учебные заведения, могут в середине июня. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Разъяснения по этому вопросу дал Рособрнадзор.

По-прежнему, все будет зависеть от эпидситуации в регионах. Известно лишь, что ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.

Экзамены будут организованы с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции. На входе в пункты проведения экзаменов все участники и организаторы будут проходить термометрию, аудитории предварительно продезинфицируют, а школьников посадят на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.

Проведение ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.

Напомним, что девятиклассникам и одиннадцатиклассникам, которые не планируют поступление в ВУЗы, сдавать ОГЭ и ЕГЭ не придется. В аттестаты им выставят годовые оценки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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