В Тверской области осуждённые нарисовали картины о Великой Отечественной войне

15 Май 2020 2020-05-15T15:42:06+03:00

Сюжеты для картин брали с фотографий - современных и архивных. Фото: УФСИН по Тверской области.

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В исправительной колонии №6 в Бежецке открылась выставка картин, посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Картины необычные. Художественным творчеством занимались сами осуждённые.

В ИК-6 действует кружок народного творчества, где осуждённые занимаются живописью и вырезают по дереву. Его участники и написали картины для выставки. Работали на холсте масляными красками. Для сюжетов использовали в основном фотографии, как современные, так и архивные.

- На выставке можно увидеть различные эпизоды войны, фрагменты Парада Победы в 1945 году, изображения строящегося монумента под Ржевом, - рассказывает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

Получилась целая выставка. Фото: УФСИН по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU