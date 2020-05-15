В Тверской области осуждённые нарисовали картины о Великой Отечественной войне
В исправительной колонии №6 в Бежецке открылась выставка картин, посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Картины необычные. Художественным творчеством занимались сами осуждённые.
В ИК-6 действует кружок народного творчества, где осуждённые занимаются живописью и вырезают по дереву. Его участники и написали картины для выставки. Работали на холсте масляными красками. Для сюжетов использовали в основном фотографии, как современные, так и архивные.
- На выставке можно увидеть различные эпизоды войны, фрагменты Парада Победы в 1945 году, изображения строящегося монумента под Ржевом, - рассказывает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.
Получилась целая выставка. Фото: УФСИН по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU