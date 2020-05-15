Тверские полицейские раскрыли кражу мобильного телефона

15 Май 2020 2020-05-15T15:32:25+03:00

Изменить размер текста: A A

С заявлением о краже мобильного телефона в полицию обратилась жительница Бежецка Тверской области. Женщина, являясь сотрудницей одной из организаций, сообщила, что из офиса компании неизвестный украл принадлежащий ей мобильный телефон стоимостью 6000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 24-летний ранее судимый житель Твери.

По статье "Кража" в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы. Злоумышленник заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU