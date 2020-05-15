2020-05-15T15:32:25+03:00
Происшествия

Тверские полицейские раскрыли кражу мобильного телефона

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверские полицейские раскрыли кражу мобильного телефона Фото: архив "КП"Тверские полицейские раскрыли кражу мобильного телефона Фото: архив "КП"
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С заявлением о краже мобильного телефона в полицию обратилась жительница Бежецка Тверской области. Женщина, являясь сотрудницей одной из организаций, сообщила, что из офиса компании неизвестный украл принадлежащий ей мобильный телефон стоимостью 6000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 24-летний ранее судимый житель Твери.

По статье "Кража" в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. За содеянное ему грозит до пяти лет лишения свободы. Злоумышленник заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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