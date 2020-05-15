2020-05-15T15:25:08+03:00
Происшествия

Два автомобиля столкнулись на автодороге в Тверской области, есть пострадавший

Авария произошла в Краснохолмском районе
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В ДТП пострадал водительВ ДТП пострадал водительФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

ДТП произошло 15 мая на 181-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжина в Краснохолмском районе Тверской области.

В региональном УГИБДД России сообщили, что на указанном участке столкнулись "ВАЗ 2106" и "Форд Куга".

В результате аварии пострадал водитель "ВАЗ". Угрозы жизни нет. Оба водителя трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области полицейские задержали мужчину, который бил стекла в отделении банка
В Твери пропала 44-летняя Марина Шавалкина
В Тверской области к интернету подключат ещё 26 библиотек в районах
Прокуратура добилась жилья для сироты в Тверской области
На Театральном проезде в Твери начали установку бюста Сергея Лемешева
В Тверской области построят еще три площадки для вертолётов санавиации
Красочный фотоальбом издан о природе Центрально-лесного заповедника Тверской области
Названа предварительная дата сдачи ЕГЭ в Тверской области
В Тверской области осуждённые нарисовали картины о Великой Отечественной войне
Тверские полицейские раскрыли кражу мобильного телефона
Два автомобиля столкнулись на автодороге в Тверской области, есть пострадавший
В Ржевском и Оленинском районах Тверской области будут искать снаряды времен войны
В Тверской области за сутки на коронавирус обследовано 1795 человек
Помощь санавиации потребовалась жителю Удомли Тверской области
Ночь с пятницы на субботу станет самой холодной на этой неделе в Тверской области
Полумарафон "ЗаБег" в Твери перенесли из-за коронавируса
В горбольницу №6 Твери поставят более 360 медицинских аппаратов
Из квартиры жительницы Тверской области украли деньги
Победители конкурса «Семья года» определены в Тверской области