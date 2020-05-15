Два автомобиля столкнулись на автодороге в Тверской области, есть пострадавший

15 Май 2020 2020-05-15T15:25:08+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло 15 мая на 181-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжина в Краснохолмском районе Тверской области.

В региональном УГИБДД России сообщили, что на указанном участке столкнулись "ВАЗ 2106" и "Форд Куга".

В результате аварии пострадал водитель "ВАЗ". Угрозы жизни нет. Оба водителя трезвые.

ИСТОЧНИК KP.RU