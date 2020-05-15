Два автомобиля столкнулись на автодороге в Тверской области, есть пострадавший
Авария произошла в Краснохолмском районе
В ДТП пострадал водительФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло 15 мая на 181-м км автодороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжина в Краснохолмском районе Тверской области.
В региональном УГИБДД России сообщили, что на указанном участке столкнулись "ВАЗ 2106" и "Форд Куга".
В результате аварии пострадал водитель "ВАЗ". Угрозы жизни нет. Оба водителя трезвые.
ИСТОЧНИК KP.RU