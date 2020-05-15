В Ржевском и Оленинском районах Тверской области будут искать снаряды времен войны
Поиски предметов времен Великой Отечественной войны пройдут предстоящим летом на территории Ржевского и Оленинского районов Тверской области.
В прошлом году специалисты-пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" обследовали рекреационную зону Тверской области, на которой сейчас возведен Ржевский мемориал Советскому солдату. Отрядом пиротехнических работ на участке в 60 га обнаружено и обезврежено более 500 взрывоопасных предметов.
Летом два отряда Центра "Лидер" - около 40 специлистов - будут работать одновременно во Ржевском и Оленинском районах. Им предстоит обследовать территорию в 50 га, которую планируется использовать по сельхозназначению.
ИСТОЧНИК KP.RU