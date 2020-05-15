В Ржевском и Оленинском районах Тверской области будут искать снаряды времен войны

15 Май 2020 2020-05-15T15:20:58+03:00

В Тверской области будут искать снаряды времен войны Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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Поиски предметов времен Великой Отечественной войны пройдут предстоящим летом на территории Ржевского и Оленинского районов Тверской области.

В прошлом году специалисты-пиротехники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" обследовали рекреационную зону Тверской области, на которой сейчас возведен Ржевский мемориал Советскому солдату. Отрядом пиротехнических работ на участке в 60 га обнаружено и обезврежено более 500 взрывоопасных предметов.

Летом два отряда Центра "Лидер" - около 40 специлистов - будут работать одновременно во Ржевском и Оленинском районах. Им предстоит обследовать территорию в 50 га, которую планируется использовать по сельхозназначению.

ИСТОЧНИК KP.RU