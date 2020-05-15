В Тверской области за сутки на коронавирус обследовано 1795 человек
В Тверской области, по данным оперативного штаба на 15 мая, на коронавирус протестировано 42 736 человек, за последние сутки – 1795.
Результаты проверяют в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови и подтверждают на уровне региона.
Тесты на коронавирус сдают граждане, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.
По оперативным данным за сутки в Тверской области подтверждено 44 новых случая коронавируса. Всего заболевших - 1006.
447 пациента выписаны из больниц, из них 7 - за минувшие сутки.
ИСТОЧНИК KP.RU
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