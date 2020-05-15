Помощь санавиации потребовалась жителю Удомли Тверской области

15 Май 2020 2020-05-15T14:51:37+03:00

Пациента с коронарной патологией доставили в Тверь

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14 мая в региональный сосудистый центр областной клинической больницы был госпитализирован житель Удомли. У пациента диагностирована острая коронарная патология. Ему потребовалась срочная эвакуация.

На экстренный вызов вылетал экипаж вертолета МИ-8АМТ национальной службы санитарной авиации с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ОКБ.

- На сегодняшний день состояние больного удовлетворительное, - сообщили в областном Минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU