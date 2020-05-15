2020-05-15T14:51:37+03:00
Общество

Помощь санавиации потребовалась жителю Удомли Тверской области

Пациента с коронарной патологией доставили в Тверь
Ольга ТРОФИМОВА
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Срочная помощь санавиации потребовалась пациенту из Удомли Фото: областной МинздравСрочная помощь санавиации потребовалась пациенту из Удомли Фото: областной Минздрав
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14 мая в региональный сосудистый центр областной клинической больницы был госпитализирован житель Удомли. У пациента диагностирована острая коронарная патология. Ему потребовалась срочная эвакуация.

На экстренный вызов вылетал экипаж вертолета МИ-8АМТ национальной службы санитарной авиации с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ОКБ.

- На сегодняшний день состояние больного удовлетворительное, - сообщили в областном Минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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