Ночь с пятницы на субботу станет самой холодной на этой неделе в Тверской области

15 Май 2020 2020-05-15T14:45:04+03:00

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В ночные и утренние часы 16 мая в отдельных районах области ожидаются заморозки до -2…0 градусов. Об этом 15 мая сообщает ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

Днем воздух прогреется максимум до + 9... +13 градусов. Из-за атмосферного фронта будет дождливо и ветрено. Тепла не обещают и в понедельник.

ГУ МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям региона с просьбой соблюдать меры безопасности и правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU