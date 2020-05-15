2020-05-15T14:31:53+03:00
Спорт

Полумарафон "ЗаБег" в Твери перенесли из-за коронавируса

Новая предполагаемая дата - 2 августа 2020 года
Виктория ТУШКОВА
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В "ЗаБеге-2020" в Твери будет четыре дистанции.В "ЗаБеге-2020" в Твери будет четыре дистанции.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Из-за коронавируса с 31 мая на 2 августа перенесён полумарафон "ЗаБег". Об этом сообщила тверская администрация.

Организаторы марафона планируют, что в этом году в соревновании примут участие 150 тысяч бегунов по всей стране.

Бежать серьёзную полумарафонскую дистанцию (21,1 км) не обязательно - на такое отваживаются обычно лишь профессионалы. Но и непрофессиональные бегуны поддержать массовое соревнование смогут: кроме полумарафонской, будут организованы дистанции на один, пять и десять километров.

Кстати, в этом году впервые во всех 85 субъектах РФ будет дан синхронный старт. Сигнал прозвучит ровно в 9:00 по московскому времени.Зарегистрироваться для участия в "ЗаБеге" можно на сайте Забег.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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