Полумарафон "ЗаБег" в Твери перенесли из-за коронавируса

15 Май 2020 2020-05-15T14:31:53+03:00

В "ЗаБеге-2020" в Твери будет четыре дистанции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Из-за коронавируса с 31 мая на 2 августа перенесён полумарафон "ЗаБег". Об этом сообщила тверская администрация.

Организаторы марафона планируют, что в этом году в соревновании примут участие 150 тысяч бегунов по всей стране.

Бежать серьёзную полумарафонскую дистанцию (21,1 км) не обязательно - на такое отваживаются обычно лишь профессионалы. Но и непрофессиональные бегуны поддержать массовое соревнование смогут: кроме полумарафонской, будут организованы дистанции на один, пять и десять километров.

Кстати, в этом году впервые во всех 85 субъектах РФ будет дан синхронный старт. Сигнал прозвучит ровно в 9:00 по московскому времени.Зарегистрироваться для участия в "ЗаБеге" можно на сайте Забег.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU