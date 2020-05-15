В горбольницу №6 Твери поставят более 360 медицинских аппаратов

15 Май 2020 2020-05-15T14:26:45+03:00

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В регионе продолжают пополнять оборудованием больницы, где развернуты инфекционные госпитали. Очередная партия — более 360 различных медаппаратов – закуплена для городской больницы №6 Твери.

Для медучреждения приобретены в том числе аппараты Боброва (устройство можно использовать для увлажнения чистый кислорода и его подачи), а также аппараты «искусственная почка».

Губернатор Игорь Руденя 15 мая обсудил вопросы закупки необходимого медоборудования на заседании оперативного штаба.

Главе региона доложили, что в целом для региона приобретается 221 аппарат ИВЛ, а также компьютерные томографы, прожекторы-облучатели, ультрафиолетовые установки для обеззараживания помещений.

На заседании также рассмотрели вопрос поэтапного снятия ограничитлеьных мер. В регионе разработан план выхода из режима ограничений. Первый этап уже практически завершен — работают 92% из всех предприятий, в которых трудятся 435 тыс. человек.

Завершается второй этап развёртывания дополнительных специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В ближайшее время 160 коек будет введено в Зубцовской и Нелидовской ЦРБ. Всего будет создано более 1500 дополнительных коек.

В целом на борьбу с коронавирусом в регионе выделено более 1 млрд рублей федеральных и областных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU