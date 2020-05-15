2020-05-15T14:19:32+03:00
Происшествия

Из квартиры жительницы Тверской области украли деньги

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Полицейские раскрыли квартирную кражуПолицейские раскрыли квартирную кражуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В полицию обратилась 30-летняя жительница Андреаполя. Женщина пояснила, что из ее квартиры пропали 16 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что в день происшествия потерпевшая пригласила в дом малознакомого мужчину. Когда гость ушел, хозяйка обнаружила пропажу денег.

В ходе розыска личность и местонахождение подозреваемого в краже были установлены. Им оказался 39-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и вернул деньги.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело".

ИСТОЧНИК KP.RU

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