Победители конкурса «Семья года» определены в Тверской области
В Тверской области названы победители регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», который проводился в пяти номинациях. Всего поступило 56 заявок из 34 муниципалитетов.
Больше всего - 16 семейных пар - поучаствовало в номинации «Семья – хранитель традиций». В итоге лучшей здесь была признана семья Киричук из Вышневолоцкого городского округа.
В номинации «Молодая семья» победили Осиповы из Андреапольского муниципального округа.
Русовы из Спировского района стали лучшей «Сельской семьей».
Многодетная пара Акимкиных из Калининского района признана победителями в номинации «Многодетная семья».
Титула «Золотая семья России» удостоена семья Волосюк из Торопецкого района.
В 2020 году в Тверской области учреждена ежегодная денежная премия победителям регионального этапа конкурса «Семья года». Все они получат по 100 тыс. рублей.
14 мая в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя затронул тему поддержки института семей в эпоху коронавируса. Глава региона назвал решения президента Владимира Путина по выплатам семьям с детьми беспрецедентными.
К примеру, выплаты в 10000 тыс. рублей (на каждого ребенка от 3 до 16 лет) в нашем регионе получат семьи, где воспитывается более 176 тысяч детей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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