Победители конкурса «Семья года» определены в Тверской области

15 Май 2020 2020-05-15T13:26:59+03:00

Победители конкурса получат по 100 тыс. рублей за свой вклад в сохранение института семьи. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Всего на конкурсе было пять номинаций

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В Тверской области названы победители регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года», который проводился в пяти номинациях. Всего поступило 56 заявок из 34 муниципалитетов.

Больше всего - 16 семейных пар - поучаствовало в номинации «Семья – хранитель традиций». В итоге лучшей здесь была признана семья Киричук из Вышневолоцкого городского округа.

В номинации «Молодая семья» победили Осиповы из Андреапольского муниципального округа.

Русовы из Спировского района стали лучшей «Сельской семьей».

Многодетная пара Акимкиных из Калининского района признана победителями в номинации «Многодетная семья».

Титула «Золотая семья России» удостоена семья Волосюк из Торопецкого района.

В 2020 году в Тверской области учреждена ежегодная денежная премия победителям регионального этапа конкурса «Семья года». Все они получат по 100 тыс. рублей.

14 мая в прямом телеэфире губернатор Игорь Руденя затронул тему поддержки института семей в эпоху коронавируса. Глава региона назвал решения президента Владимира Путина по выплатам семьям с детьми беспрецедентными.

К примеру, выплаты в 10000 тыс. рублей (на каждого ребенка от 3 до 16 лет) в нашем регионе получат семьи, где воспитывается более 176 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU