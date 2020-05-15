2020-05-15T12:17:42+03:00
Происшествия

Обвиняемого в подготовке теракта в Кимрах взяли под стражу в Тверской области

Решение вынес Заволжский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Молодой человек планировал серию терактов. Фото: ФСБ РФМолодой человек планировал серию терактов. Фото: ФСБ РФ
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Житель города Кимры, обвиняемый в подготовке террористического акта, арестован. Об этом сообщила пресс-служба Заволжского районного суда г. Твери.

Из материалов уголовного дела известно, что молодой человек готовил теракт в Кимрах. 12 мая его действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

У 19-летнего обвиняемого нашли бутылки с зажигательной смесью ("коктейль Молотова"), пистолет Макарова, переделанный из травматического, холодное оружие, средства связи и дневники, где были записи о готовящихся преступлениях. Мужчина планировал поджоги зданий органов власти, вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30 ч.1 ст.205 УК РФ. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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