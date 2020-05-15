2020-05-15T11:45:54+03:00
Происшествия

В Твери местная жительница предстанет перед судом за убийство новорожденного ребенка

Женщина избавилась от младенца сразу после домашних родов
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи завершили расследование уголовного делаСледователи завершили расследование уголовного делаФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Твери будут судить 35-летнюю местную женщину, которая обвиняется в убийстве новороженного ребенка.

По версии следствия, будущая мать, зная о своей беременности, не встала на учет в женскую консультацию и родила ребенка дома, не прибегая к помощи врачей. После чего, желая избавиться от новорожденного мальчика, ограничила ему доступ воздуха для дыхания и удерживала в таком положении, от чего новорожденный скончался на месте происшествия в результате механической асфиксии.

По делу был проведен ряд экспертиз, в том числе о вменяемости женщины, сама обвиняемая дала признательные показания.

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области расследование уголовного дела по ст. 106 УК РФ завершено. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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