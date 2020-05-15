Житель Тверской области, заступаясь в гостях за подругу, получил тяжкие увечья
Инцидент произошел в Бежецке Тверской области в апреле 2020 года. Ранее не судимый 29-летний местный житель выпивал у себя дома в компании друзей.
В ходе вечера между ним и подругой произошла ссора, и мужчина начал избивать девушку. За нее вступился молодой человек, который также был в компании. Это не понравилось хозяину квартиры, он взял нож и начал наносить удары потерпевшему, причинив тяжкий вред здоровью.
Заместителем Бежецкого межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении обвиняемого по п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU