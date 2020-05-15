2020-05-15T11:03:23+03:00
Происшествия

В Твери осужден мужчина, который сбросил с балкона младенца

На девять лет он отправится в колонию строгого режима
Ольга ТРОФИМОВА
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Осужденный на девять лет отправится в колонию строго режима Фото: СУ СК РФ по Тверской областиОсужденный на девять лет отправится в колонию строго режима Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Твери вынесен приговор местному жителю, который сбросил с балкона четвертого этажа новорожденного младенца.

Напомним, ЧП произошло в сентябре прошлого года в областной столице. Пьяный мужчина, находясь в гостях у своей знакомой, взял на руки ее плачущего внука, вынес на балкон и сбросил вниз. Позже осужденный пояснил, что мылыш своим плачем мешал ему спать.

Ребенок получил различные телесные повреждения, но остался жив. А мужчину арестовали за покушение на убийство (ч.3 ст.30, п. "в" ч.2. ст.105 УК РФ).

- Собранные Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, - сообщили в прессслужбе регионального СКР.

Ближайшие девять лет осужденный проведен в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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