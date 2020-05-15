В Тверской области от коронавируса лечатся 549 человек

15 Май 2020 2020-05-15T10:41:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области выявлено еще 44 случая коронавируса. Общее количество зараженных на 15 мая составило - 1006 человек. Со вчерашнего дня 7 пациентов вылечились и выписались из больницы. Всего выздоровевших за весь период - 447.

Под наблюдением медиков остаются 549 пациентов (+37 за сутки). По статистике регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, новых смертельных случаев не зафиксировано. С начала пандемии скончались 10 человек.

На первом месте по количеству заболевших - Тверь - 357 случаев, далее идут Кимры - 249 и Конаковский район - 137.

По стране зафиксировано 10 598 новых случаев коронавируса.

Напомним, что с 12 мая жителям Тверской области рекомендовано появляться в общественных местах, используя индивидуальные средства защиты - маски, респираторы. Приобрести одноразовые и многоразовые маски можно в аптеках Верхневолжья.

ИСТОЧНИК KP.RU