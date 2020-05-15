В Тверской области мужчина пытался жестоко расправиться со своими знакомыми

15 Май 2020 2020-05-15T10:20:56+03:00

Одно преступление ему удалось довести до конца

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Преступление было совершено в Бологовском районе Тверской области. 47-летний местный житель находился в гостях у своей знакомой, где он и другие гости распивали спиртные напитки.

Мужчина поссорился с гостями и ушел, взял дома нож и вернулся отомстить обидчикам.

Сначала подозреваемый расправился с 48-летней женщиной, а затем напал на 46-летнего мужчину. Однако тот смог оказать сопротивление.

Уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30 УК РФ, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на умышленное причинение смерти двум лицам)с обвинительным заключением прокурора направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU