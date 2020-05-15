2020-05-15T10:20:56+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина пытался жестоко расправиться со своими знакомыми

Одно преступление ему удалось довести до конца
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина пытался совершить двойное убийствоМужчина пытался совершить двойное убийствоФото: Олег ЗОЛОТО
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Преступление было совершено в Бологовском районе Тверской области. 47-летний местный житель находился в гостях у своей знакомой, где он и другие гости распивали спиртные напитки.

Мужчина поссорился с гостями и ушел, взял дома нож и вернулся отомстить обидчикам.

Сначала подозреваемый расправился с 48-летней женщиной, а затем напал на 46-летнего мужчину. Однако тот смог оказать сопротивление.

Уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.3 ст.30 УК РФ, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на умышленное причинение смерти двум лицам)с обвинительным заключением прокурора направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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