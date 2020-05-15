В Тверской области обокрали дачу жителя соседнего региона
В полицию обратился 60-летний житель соседнего региона и сообщил о пропаже имущества из его дачного дома, расположенного в Осташковском городском округе. Ущерб составил 140 000 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска личность подозреваемого была установлена. Им оказался 37-летний безработный местный житель. Подозреваемого доставили в полицию, он дал признательные показания.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.
В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории региона.
ИСТОЧНИК KP.RU