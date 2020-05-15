2020-05-15T08:55:54+03:00
Общество

В Твери детсадовцам напомнили о правилах дорожного движения

Мероприятие проходило совместно с региональной Госавтоинспекцией
Ольга ТРОФИМОВА
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Дети раскрасили тематические раскраски о правилах дорожного движения Фото: УГИБДД России по Тверской областиДети раскрасили тематические раскраски о правилах дорожного движения Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Твери и Тверской области продолжаются обучающие мероприятия по правилам дорожного движения для воспитанников дежурных групп детских садов. Из-за эпидемии коронавируса и ограничений проходят они дистанционно, в присутствии воспитателя.

Накануне одно из таких занятий "Во дворе я гуляю - ПДД не нарушаю" было организовано для дошкольников детского сада №118 в Твери.

Воспитатели напомнили детям о правилах поведения на дороге и в транспорте, а ребята раскрасили тематические раскраски, повторили Правила поведения во дворах, переход проезжей части, сигналы светофора.

Сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Твери благодарят всех воспитателей и педагогов за непрерывный процесс обучения детей Правилам дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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