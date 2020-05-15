В Твери детсадовцам напомнили о правилах дорожного движения
В Твери и Тверской области продолжаются обучающие мероприятия по правилам дорожного движения для воспитанников дежурных групп детских садов. Из-за эпидемии коронавируса и ограничений проходят они дистанционно, в присутствии воспитателя.
Накануне одно из таких занятий "Во дворе я гуляю - ПДД не нарушаю" было организовано для дошкольников детского сада №118 в Твери.
Воспитатели напомнили детям о правилах поведения на дороге и в транспорте, а ребята раскрасили тематические раскраски, повторили Правила поведения во дворах, переход проезжей части, сигналы светофора.
Сотрудники ОГИБДД УМВД России по г. Твери благодарят всех воспитателей и педагогов за непрерывный процесс обучения детей Правилам дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU