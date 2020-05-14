Игорь Руденя рассказал, откроются ли летние лагеря в Тверской области

14 Май 2020 2020-05-14T23:38:24+03:00

Губернатор в телеэфире отметил, что решение об открытии летних лагерей будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. Фото: ПТО

Первая смена пока точно под вопросом

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Губернатор Игорь Руденя 14 апреля в телеэфире, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе, ответил на вопрос об открытии детских летних лагерей.

По словам главы региона, решение об этом будет приниматься с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в Верхневолжье.

Губернатор сообщил, что сейчас обсуждается проект по организации летнего отдыха детей в формате небольших групп. При этом в лагерях должны будут строго следить за соблюдением всех мер предосторожности, включая особые требования к персоналу и усиленную дезинфекцию помещений.

Но эта инициатива еще должна должна быть одобрена Роспотребнадзором.

На подготовку учреждений к летнему отдыху детей было выделено около 110 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU