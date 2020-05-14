Игорь Руденя рассказал, откроются ли летние лагеря в Тверской области
Губернатор Игорь Руденя 14 апреля в телеэфире, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе, ответил на вопрос об открытии детских летних лагерей.
По словам главы региона, решение об этом будет приниматься с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки в Верхневолжье.
Губернатор сообщил, что сейчас обсуждается проект по организации летнего отдыха детей в формате небольших групп. При этом в лагерях должны будут строго следить за соблюдением всех мер предосторожности, включая особые требования к персоналу и усиленную дезинфекцию помещений.
Но эта инициатива еще должна должна быть одобрена Роспотребнадзором.
На подготовку учреждений к летнему отдыху детей было выделено около 110 млн. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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