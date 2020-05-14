Губернатор сообщил о скором начале строительства детской больницы в Твери

14 Май 2020 2020-05-14T23:13:42+03:00

Игорь Руденя заявил, что все готово к реализации проекта

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Губернатор Игорь Руденя 14 мая в прямом телеэфире сообщил о том, что скоро начнётся строительство новой детской областной клинической больницы в Твери.

- Всё готово к реализации этого проекта. Из федерального центра есть управляющая компания, которая будет заниматься стройкой. До 1 июня мы уже начнём реализовывать проект по строительству детской областной клинической больницы. Деньги выделены, документы подготовлены, - сказал Игорь Руденя.

В соответствии с поручением президента Владимира Путина единственным исполнителем работ определена дочерняя организация госкорпорации «Ростех» — компания «РТ-СоцСтрой».

В адресной инвестиционной программе региона на строительство больницы в 2020-2022 годах заложено более 5 млрд рублей, из которых свыше 4,6 млрд рублей - средства федерального бюджета.

Учреждение будет рассчитано на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Кроме основного здания, будет построена газовая котельная, кислородная станция, трансформаторные подстанции. Предусмотрено обустройство парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи», вертолётной площадки.

Главное здание больницы соединят переходом с перинатальным центром. Таким образом, будет создан высокотехнологичный медицинский кластер.

ИСТОЧНИК KP.RU