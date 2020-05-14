Оказывается в старину жители Тверской губернии не любили черемуху

14 Май 2020 2020-05-14T23:00:56+03:00

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14 мая в группе социальной сети Тверской областной библиотеки имени Горького опубликовали фрагмент из старинной книги 1854 года «Описание Тверской губернии в сельско-хозяйственном отношении Василия Преображенского».

В частности там идет речь о восприятии жителями нашей местности цветущей черемухи. Которые, не очень-то жаловали это дерево. Сейчас, когда черемуха цветет, это вдвойне интересно.

(Орфография соблюдена)

"Черемуха (Prunus padus) растет по тучным местам, при реках и болотах, но встречается в лесах очень редко и почти перешла в сады. Она цветет в мае и начале июня, сильным душистым цветом, из которого образуется много плода, черных ягод, величиною с можжевеловые, употребляемых охотниками в настойке.

Вообще жители против черемухи предубеждены: говорят, что не только ягоды, но даже и запах дерева производят чрезвычайную боль в грыжах, и что деревенские затейники часто подшучивают над больными грыжею, подкладывая им черемуху; говорят, что лошади и скот удаляются тучных лугов во время цвета черемухи.

Я знаю очень хорошо, что на цвету черемухи собирается чрезвычайное множество насекомых Phalaena Tinea padella, которые закутываясь в огромные клубы паутины, распложаются миллионами; за это-то и гонят черемуху из садов".

Сотрудники "Горьковки" приглашают заглянуть в рубрику "Еда как отражение эпохи" в их Библиокафе и познакомиться с другими не менее интересными заметками Василия Преображенского.

ИСТОЧНИК KP.RU