2020-05-14T20:47:08+03:00
Общество

Замруководителя следственного управления Тверской области Бэликто Базаров проведет виртуальный прием граждан

Задать вопросы можно будет по Skype
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Тверской области полковник юстиции Бэликто Базаров проведет виртуальный прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской областиПервый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Тверской области полковник юстиции Бэликто Базаров проведет виртуальный прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Изменить размер текста:

21 мая первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Тверской области полковник юстиции Бэликто Базаров проведет виртуальный прием граждан.

Жители Твери и Тверской области смогут задать вопросы по Skype в режиме видеосвязи.

Прием пройдет с 10:00 до 12:00 часов.

Предварительная запись осуществляется по телефонам: (4822) 65-63-36, 65-62-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Замруководителя следственного управления Тверской области Бэликто Базаров проведет виртуальный прием граждан
В Твери завершено расследование уголовного дела о мошенничестве на 16 миллионов рублей
В Тверской области нашли бешеную лису
За сбыт наркотиков в Твери осудили семейную пару
Минздрав Тверской области открыл горячую линию
В Тверской области продолжает действовать особый противопожарный режим
В Тверской области осуждённые сажают деревья и делают скворечники
Волоколамский проспект в Твери встал в длинной пробке
В Тверской области создадут организацию по развитию социальных объектов
У автозаправки в Твери произошло ДТП
Картофель дорожает в Тверской области
В отдельных районах Тверской области ночью ожидаются заморозки
В Тверской области добровольцы раздали 450 тысяч защитных масок
В Тверь на вертолете доставили пациентов с коронарной патологией
В Тверской области доплаты за борьбу с коронавирусом получили 2410 медиков
Тверская филармония приглашает на майские онлайн-концерты
Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 40 941 человек
В Твери молодой мужчина убил собутыльника отверткой
Для четырех больниц Тверской области приобретут томографы
В двух аптеках Тверской области проверка не нашла "Парацетамола"
Житель Тверской области оскорбил бывшего работодателя по СМС
Двое мужчин обокрали гараж жителя Твери
Житель Тверской области попал в ДТП на угнанной машине
В Твери завершено возведение стен нового корпуса суворовского училища
В Тверской области портал Госуслуг заработал в нормальном режиме
В Тверской области под наблюдением медиков остаются 512 больных с коронавирусом
В аптеках Твери дефицита медицинских масок нет
В ДТП на улице Московской в Твери пострадал водитель иномарки
Жителей Тверской области приглашают проголосовать за лучший рисунок на тему Красной книги