Замруководителя следственного управления Тверской области Бэликто Базаров проведет виртуальный прием граждан
Задать вопросы можно будет по Skype
Первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Тверской области полковник юстиции Бэликто Базаров проведет виртуальный прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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21 мая первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Тверской области полковник юстиции Бэликто Базаров проведет виртуальный прием граждан.
Жители Твери и Тверской области смогут задать вопросы по Skype в режиме видеосвязи.
Прием пройдет с 10:00 до 12:00 часов.
Предварительная запись осуществляется по телефонам: (4822) 65-63-36, 65-62-36.
ИСТОЧНИК KP.RU