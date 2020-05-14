14 Май 2020 2020-05-14T20:39:43+03:00

В Твери завершено расследование уголовного дела о мошенничестве на 16 миллионов рублей Фото: архив "КП"

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Жертвой мошенников стал 32-летний житель Твери. Потерпевший попался на уловки женщины, которая под предлогом снятия порчи обманула его на 8 млн рублей.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что потерпевший – работник городского такси и во время очередного заказа клиентка предложила ему снять порчу, чтобы избежать несчастья и болезней. За услуги мошенница потребовала немалую сумму. Чтобы расплатиться со злоумышленницей, мужчина взял кредит в банке и отдал деньги женщине.

Проводя "обряд очищения", обвиняемая подменила купюры на "билеты банка приколов". Ущерб потерпевшего составил 8 млн рублей, он обратился в полицию.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области совместно с оперативниками Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери установили личность злоумышленницы и ее двух подельниц. Общий ущерб от преступных действий составил 16,5 млн рублей, - сообщает пресс-служба ведомства.

Следователем Следственного отдела Следственного управления УМВД России по городу Твери уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Фигуранткам грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU