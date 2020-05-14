В Тверской области нашли бешеную лису

14 Май 2020 2020-05-14T19:41:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области выявлен очередной случай бешенства среди диких животных. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

Патологический материал от лисы, обнаруженной на территории деревни Ферязкино Тургиновского сельского поселения Калининского района, был направлен в Тверскую МВЛ. Исследования подтвердили наличие у животного вируса бешенства.

Полученные результаты направлены лабораторией в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области и в региональное Управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU