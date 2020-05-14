2020-05-14T19:41:36+03:00
Общество

В Тверской области нашли бешеную лису

Случай заболевания зафиксирован в Калининском районе
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области нашли бешеную лисуВ Тверской области нашли бешеную лисуФото: Олег ЗОЛОТО
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В Тверской области выявлен очередной случай бешенства среди диких животных. Об этом сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

Патологический материал от лисы, обнаруженной на территории деревни Ферязкино Тургиновского сельского поселения Калининского района, был направлен в Тверскую МВЛ. Исследования подтвердили наличие у животного вируса бешенства.

Полученные результаты направлены лабораторией в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области и в региональное Управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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