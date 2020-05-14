За сбыт наркотиков в Твери осудили семейную пару
В декабре прошлого года наркозависимая жительница Твери предложила супругу вместе с третьим пособником сбывать наркотические средства.
Получив от неустановленного лица крупную партию наркотика, она сделали закладки на территории города, но были задержаны сотрудниками полиции.
При себе у злоумышленников была обнаружена еще партия сильнодействующего вещества.
За покушение на сбыт наркотиков суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет каждому с отбыванием наказания женщины в исправительной колонии общего режима, а ее мужа – в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU