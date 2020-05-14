14 Май 2020 2020-05-14T19:31:20+03:00

За сбыт наркотиков в Твери осудили семейную пару Фото: архив "КП"

Оба супруга отправятся в тюрьму на девять лет

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В декабре прошлого года наркозависимая жительница Твери предложила супругу вместе с третьим пособником сбывать наркотические средства.

Получив от неустановленного лица крупную партию наркотика, она сделали закладки на территории города, но были задержаны сотрудниками полиции.

При себе у злоумышленников была обнаружена еще партия сильнодействующего вещества.

За покушение на сбыт наркотиков суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет каждому с отбыванием наказания женщины в исправительной колонии общего режима, а ее мужа – в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU