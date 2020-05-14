Минздрав Тверской области открыл горячую линию
Региональное Министерством здравоохранения сообщает, что в Тверской области открыта телефонная горячая линия 8-800-551-12-04. Она призвана решать проблемы пациентов и медиков.
Пациенты, позвонив по телефону, могут задать вопросы или пожаловаться на тему доступности и качества медицинской помощи.
А медицинских работников проконсультируют насчёт стимулирующих выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом COVID-19.
Отмечается также, что региональный Минздрав направил в медучреждения, работающие с коронавирусом, все рекомендации по порядку установления стимулирующих выплат.
ИСТОЧНИК KP.RU
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