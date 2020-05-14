Минздрав Тверской области открыл горячую линию

14 Май 2020 2020-05-14T19:28:27+03:00

Пациент могут обратиться на линию по теме доступности и качества медицинской помощи. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Она работает как для медиков, так и для их пациентов

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Региональное Министерством здравоохранения сообщает, что в Тверской области открыта телефонная горячая линия 8-800-551-12-04. Она призвана решать проблемы пациентов и медиков.

Пациенты, позвонив по телефону, могут задать вопросы или пожаловаться на тему доступности и качества медицинской помощи.

А медицинских работников проконсультируют насчёт стимулирующих выплат медикам, работающим с пациентами с коронавирусом COVID-19.

Отмечается также, что региональный Минздрав направил в медучреждения, работающие с коронавирусом, все рекомендации по порядку установления стимулирующих выплат.

ИСТОЧНИК KP.RU