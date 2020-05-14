2020-05-14T19:14:56+03:00
Общество

В Тверской области продолжает действовать особый противопожарный режим

За нарушение требований предусмотрена уголовная ответственность
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжает действовать особый противопожарный режим Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиВ Тверской области продолжает действовать особый противопожарный режим Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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В Тверской области продолжает действовать особый противопожарный режим, который был введен с 1 апреля.

Также, до 14 мая для жителей действовал запрет на посещение лесов.

Противопожарный режим будет действовать до 1 июня. В связи с этим жителям и гостям Верхневолжья сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности и напоминает об ответственности за нарушение правил.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо обращаться в органы МЧС России по телефону службы спасения 112, а также в ФБУ "Авиалесоохрана" по телефону 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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