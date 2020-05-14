В Тверской области осуждённые сажают деревья и делают скворечники

14 Май 2020 2020-05-14T19:05:13+03:00

Осуждённые не только расширили сад, но и сколотили скворечники для птиц. Фото: УФСИН РФ по Тверской области.

Изменить размер текста: A A

Осуждённые из колонии-поселения лечебного исправительного учреждения № 3, что в Бологовском районе, занялись посадкой деревьев. Таким образом они отметили своё участие в акции «Сад Победы».

Акция стала для этого исправительного учреждения ежегодной. Но если раньше деревья сажали сотрудники ЛИУ, то в этот раз, в год 75-летия Победы, поучаствовать предложили и осуждённым. Так они смогли почтить память павших воинов.

- Молодые лиственные и хвойные деревца были высажены на территории у административного здания ЛИУ-3, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Тверской области.

В учреждении хотят, чтобы в саду жили певчие птицы. Для них установили скворечники, которые осуждённые сделали своими руками.

ИСТОЧНИК KP.RU