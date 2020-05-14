Волоколамский проспект в Твери встал в длинной пробке
В сторону центра от улицы Фадеева снимают асфальт
Волоколамский проспект встал в пробку Фото: администрация Твери
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Вечером, 14 мая, в Твери Волоколамский проспект снова встал в глухой пробке. Движение затруднено в сторону центра города, вплоть до улицы Советской и в сторону микрорайона "Южный".
Очевидцы сообщают, что затор есть и на улице Фадеева. В сторону центра от цлицы Фадеева на Волоколамке снимают асфальт для проведения ямочного ремонта.
А в районе пересечения улицы Склизкова и Волоколамского проспекта произошло ДТП.
Автовладельцев просят заранее планировать маршруты проезда.
ИСТОЧНИК KP.RU