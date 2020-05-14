2020-05-14T18:33:09+03:00
Общество

Волоколамский проспект в Твери встал в длинной пробке

В сторону центра от улицы Фадеева снимают асфальт
Ольга ТРОФИМОВА
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Волоколамский проспект встал в пробку Фото: администрация ТвериВолоколамский проспект встал в пробку Фото: администрация Твери
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Вечером, 14 мая, в Твери Волоколамский проспект снова встал в глухой пробке. Движение затруднено в сторону центра города, вплоть до улицы Советской и в сторону микрорайона "Южный".

Очевидцы сообщают, что затор есть и на улице Фадеева. В сторону центра от цлицы Фадеева на Волоколамке снимают асфальт для проведения ямочного ремонта.

А в районе пересечения улицы Склизкова и Волоколамского проспекта произошло ДТП.

Автовладельцев просят заранее планировать маршруты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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