Волоколамский проспект в Твери встал в длинной пробке

14 Май 2020 2020-05-14T18:33:09+03:00

В сторону центра от улицы Фадеева снимают асфальт

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Вечером, 14 мая, в Твери Волоколамский проспект снова встал в глухой пробке. Движение затруднено в сторону центра города, вплоть до улицы Советской и в сторону микрорайона "Южный".

Очевидцы сообщают, что затор есть и на улице Фадеева. В сторону центра от цлицы Фадеева на Волоколамке снимают асфальт для проведения ямочного ремонта.

А в районе пересечения улицы Склизкова и Волоколамского проспекта произошло ДТП.

Автовладельцев просят заранее планировать маршруты проезда.

ИСТОЧНИК KP.RU