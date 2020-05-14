2020-05-14T17:13:10+03:00
Общество

В Тверской области создадут организацию по развитию социальных объектов

Учреждение будет заниматься проектно-изыскательскими работами по строительству в соцсфере
Александр ЖМУЛИН
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Решение принято на заседании областного правительства. Фото: ПТОРешение принято на заседании областного правительства. Фото: ПТО
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На заседании правительства региона решено создать специализированную организацию «Развитие социальной инфраструктуры Тверской области». По мнению губернатора Игоря Рудени, это позволит улучшить реализацию адресной инвестиционной программы по строительству различных соцобъектов.

Как озвучено на заседании, организация будет заниматься проектно-изыскательскими работами по крупным объектам капитального строительства в соцсфере.

- Использование этого механизма, который был успешно апробирован в Москве и других развивающихся субъектах страны, даст возможность значительно сократить сроки проектирования, повысить качество проводимых проектно-изыскательских работ, - отметил Игорь Руденя.

Добавим, что в адресную инвестпрограмму региона включены проектные работы по строительству нового здания для центральной районной больницы в Бежецке, нового корпуса онкологического диспансера в Твери, детских поликлиник в Кимрах и Торжке.

Также в текущем году будут спроектированы школы в Твери (в микрорайоне «Южный») и Торжке, крытый футбольный манеж в областной столице и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Бежецке.

На реализацию программы предусмотрено свыше 8,9 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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