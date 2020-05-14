2020-05-14T17:04:41+03:00
Происшествия

У автозаправки в Твери произошло ДТП

Один человек пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Пострадавшему оказана помощьПострадавшему оказана помощьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Авария случилась утром, 14 мая, в районе дома №1 на Петербургском шоссе в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что 27-летний водитель автомобиля "Дэу Нексия" поворачивал налево на перекрестке неравнозначных дорог и не предоставил преимущество автомобилю "Фиат Пунто", который ехал во встречном направлении прямо.

В результате ДТП травмы получил 33-летний водитель "Фиата". Ему оказали помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области продолжает действовать особый противопожарный режим
В Тверской области осуждённые сажают деревья и делают скворечники
Волоколамский проспект в Твери встал в длинной пробке
В Тверской области создадут организацию по развитию социальных объектов
У автозаправки в Твери произошло ДТП
Картофель дорожает в Тверской области
В отдельных районах Тверской области ночью ожидаются заморозки
В Тверской области добровольцы раздали 450 тысяч защитных масок
В Тверь на вертолете доставили пациентов с коронарной патологией
В Тверской области доплаты за борьбу с коронавирусом получили 2410 медиков
Тверская филармония приглашает на майские онлайн-концерты
Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 40 941 человек
В Твери молодой мужчина убил собутыльника отверткой
Для четырех больниц Тверской области приобретут томографы
В двух аптеках Тверской области проверка не нашла "Парацетамола"
Житель Тверской области оскорбил бывшего работодателя по СМС
Двое мужчин обокрали гараж жителя Твери
Житель Тверской области попал в ДТП на угнанной машине
В Твери завершено возведение стен нового корпуса суворовского училища
В Тверской области портал Госуслуг заработал в нормальном режиме
В Тверской области под наблюдением медиков остаются 512 больных с коронавирусом
В аптеках Твери дефицита медицинских масок нет
В ДТП на улице Московской в Твери пострадал водитель иномарки
Жителей Тверской области приглашают проголосовать за лучший рисунок на тему Красной книги