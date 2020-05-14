У автозаправки в Твери произошло ДТП

14 Май 2020 2020-05-14T17:04:41+03:00

Один человек пострадал

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Авария случилась утром, 14 мая, в районе дома №1 на Петербургском шоссе в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области рассказали, что 27-летний водитель автомобиля "Дэу Нексия" поворачивал налево на перекрестке неравнозначных дорог и не предоставил преимущество автомобилю "Фиат Пунто", который ехал во встречном направлении прямо.

В результате ДТП травмы получил 33-летний водитель "Фиата". Ему оказали помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU