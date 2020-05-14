Картофель дорожает в Тверской области

14 Май 2020 2020-05-14T16:58:30+03:00

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По информации главного статистического ведомства Тверской области, за последнюю отчётную неделю (7-12 мая 2020 года) сильнее всего подорожал картофель. Он подскочил в цене сразу на 6,8%. За кило картошки в среднем в регионе по данным на 12 мая просили 25 рублей 33 копейки.

Подорожание также коснулось яблок (3,7%), моркови (2%), сметаны (1,6%), риса (1,3%), сливочного масла (1,2%) и гречки (1,1%).

Скинула в цене больше всего белокочанная капуста (-1,5%), немного подешевели также стерилизованное молоко (-1,4%) и маргарин (-1,1%). Совсем несущественно скинули в цене охлаждённые куры, куриные яйца и репчатый лук.

Почти не изменилась за неделю цена на пшено, конфеты в шоколадной глазури, печенье, детские овощные и фруктовые консервы, сыры, колбасы и мясные консервы.

ИСТОЧНИК KP.RU