В отдельных районах Тверской области ночью ожидаются заморозки

14 Май 2020 2020-05-14T15:26:23+03:00

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В ночь на пятницу, 15 мая, в отдельных районах Тверской области ожидаются заморозки до -2 градусов.

Об ухудшении погодных условий 14 мая предупредили в ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр.

Дневные температуры составят +8... +13 градусов. Ветер - западный, 5-10 м/с.

ГУ МЧС России по Тверской области обращается к жителям и гостям региона с просьбой внимательней относиться к собственной безопасности, в неблагоприятных погоных условиях на автодорогах соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU