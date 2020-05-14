В Тверской области добровольцы раздали 450 тысяч защитных масок

14 Май 2020 2020-05-14T15:16:18+03:00

В Твери маски раздают на остановках и в общественном транспорте Фото: ПТО

Получить средства защиты можно на остановках общественного транспорта, в магазинах

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В Тверской области продолжается бесплатная раздача многоразовых защитных масок жителям региона. Акция, запущенная по инициативе губернатора Игоря Рудени, проходит в Твери, Конаково, Ржеве, Кимрах, Торжке, Удомельском, Вышневолоцком, Осташковском городских округах, Лихославльском районе и других муниципалитетах.

Всего, на первом этапе, добровльцы раздадут миллион защитных масок. 450 тысяч из них уже вручили жителям Верхневолжья.

Маски раздают на остановках общественного транспорта, в магазинах. Средства защиты отшивают на тверских предприятиях.

Напомним, что с 12 мая всем жителям Верхневолжья, при появлении в людных местах, рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы.

ИСТОЧНИК KP.RU