В Тверской области добровольцы раздали 450 тысяч защитных масок
В Тверской области продолжается бесплатная раздача многоразовых защитных масок жителям региона. Акция, запущенная по инициативе губернатора Игоря Рудени, проходит в Твери, Конаково, Ржеве, Кимрах, Торжке, Удомельском, Вышневолоцком, Осташковском городских округах, Лихославльском районе и других муниципалитетах.
Всего, на первом этапе, добровльцы раздадут миллион защитных масок. 450 тысяч из них уже вручили жителям Верхневолжья.
Маски раздают на остановках общественного транспорта, в магазинах. Средства защиты отшивают на тверских предприятиях.
Напомним, что с 12 мая всем жителям Верхневолжья, при появлении в людных местах, рекомендовано использовать средства индивидуальной защиты - маски, респираторы.
ИСТОЧНИК KP.RU