В Тверь на вертолете доставили пациентов с коронарной патологией
Их состояние - стабильное
Двух пациентов доставили в Тверь на вертолете Фото: областной Минздрав
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13 мая в региональный сосудистый центр областной клинической больницы были госпитализированы двое пациентов из Удомли. У обоих диагностирована острая коронарная патология.
Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и транспортировки больных в Тверь вылетал экипаж вертолета МИ-8АМТ национальной службы санитарной авиации с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ОКБ.
- На сегодняшний день состояние больных стабильное, - сообщили в областном Минздраве.
ИСТОЧНИК KP.RU