В Тверь на вертолете доставили пациентов с коронарной патологией

14 Май 2020 2020-05-14T15:01:48+03:00

Двух пациентов доставили в Тверь на вертолете Фото: областной Минздрав

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13 мая в региональный сосудистый центр областной клинической больницы были госпитализированы двое пациентов из Удомли. У обоих диагностирована острая коронарная патология.

Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и транспортировки больных в Тверь вылетал экипаж вертолета МИ-8АМТ национальной службы санитарной авиации с бригадой медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ОКБ.

- На сегодняшний день состояние больных стабильное, - сообщили в областном Минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU