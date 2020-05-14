2020-05-14T14:41:00+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области доплаты за борьбу с коронавирусом получили 2410 медиков

Речь идёт о стимулирующих выплатах за работу по выявлению и лечению зараженных коронавирусом в апреле
Александр ЖМУЛИН
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В мае доплаты медикам будут осуществляться в дни зарплаты.В мае доплаты медикам будут осуществляться в дни зарплаты.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В апреле 2410 врачей и медсестёр из 50 медучреждений получили стимулирующие выплаты за оказание помощи жителям региона при выявлении и лечении коронавируса. Медикам перечислено 44,5 млн. рублей из федерального бюджета и 3,3 млн - из областного.

Выплаты за работу в апреле были начислены до 1 мая, как поручил губернатор Игорь Руденя.

– Очень важно своевременно доводить средства до получателей, учитывая, что специалисты добровольно выразили желание работать на передовой. Наша задача – поддержать этих людей, – подчеркнул Игорь Руденя.

В целом на доплаты задействованным на передовой борьбы с коронавирусом в Тверской области медикам из федерального центра направлено более 181 млн рублей.

Стимулирующие выплаты за май медработники получат в дни перечисления заработной платы.

Уточнить информацию по выплатам, а также проконсультироваться по вопросам оказания медпомощи, можно по телефону горячей линии областного Минздрава: 8-800-551-12-04.

ИСТОЧНИК KP.RU

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