В Тверской области доплаты за борьбу с коронавирусом получили 2410 медиков
В апреле 2410 врачей и медсестёр из 50 медучреждений получили стимулирующие выплаты за оказание помощи жителям региона при выявлении и лечении коронавируса. Медикам перечислено 44,5 млн. рублей из федерального бюджета и 3,3 млн - из областного.
Выплаты за работу в апреле были начислены до 1 мая, как поручил губернатор Игорь Руденя.
– Очень важно своевременно доводить средства до получателей, учитывая, что специалисты добровольно выразили желание работать на передовой. Наша задача – поддержать этих людей, – подчеркнул Игорь Руденя.
В целом на доплаты задействованным на передовой борьбы с коронавирусом в Тверской области медикам из федерального центра направлено более 181 млн рублей.
Стимулирующие выплаты за май медработники получат в дни перечисления заработной платы.
Уточнить информацию по выплатам, а также проконсультироваться по вопросам оказания медпомощи, можно по телефону горячей линии областного Минздрава: 8-800-551-12-04.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Тверской области»