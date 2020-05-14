Тверская филармония приглашает на майские онлайн-концерты

14 Май 2020 2020-05-14T14:25:37+03:00

Зрители смогут побывать на Вечере венской классики и не только

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Тверская филармония продолжает серию онлайн-трансляций наиболее ярких и запоминающихся музыкальных программ.

- Наши трансляции – это уникальная возможность «посетить» филармонию для тех, кто, по тем или иным причинам, не смог сделать этого раньше, - отмечают сотрудники ТАОФ.

20 мая в 16.00 - «ВЕЧЕР ВЕНСКОЙ КЛАССИКИ».

Губернаторский камерный оркестр «РОССИЙСКАЯ КАМЕРАТА»

Дирижёр и солист – Мадат ХУДАЙБЕРГАНОВ (скрипка)

Солистка – лауреат международных конкурсов Елизавета МАЛЫШЕВА (фортепиано).

27 мая в 16.00 - «ОРГАН. КЛАССИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ».

Губернаторский камерный оркестр «РОССИЙСКАЯ КАМЕРАТА»

Губернаторский камерный хор «РУССКИЙ ПАРТЕС»

Художественный руководитель и дирижёр – Андрей КРУЖКОВ

Солист – победитель международных конкурсов Константин ВОЛОСТНОВ (орган).

ИСТОЧНИК KP.RU