Тверская филармония приглашает на майские онлайн-концерты
Тверская филармония продолжает серию онлайн-трансляций наиболее ярких и запоминающихся музыкальных программ.
- Наши трансляции – это уникальная возможность «посетить» филармонию для тех, кто, по тем или иным причинам, не смог сделать этого раньше, - отмечают сотрудники ТАОФ.
20 мая в 16.00 - «ВЕЧЕР ВЕНСКОЙ КЛАССИКИ».
Губернаторский камерный оркестр «РОССИЙСКАЯ КАМЕРАТА»
Дирижёр и солист – Мадат ХУДАЙБЕРГАНОВ (скрипка)
Солистка – лауреат международных конкурсов Елизавета МАЛЫШЕВА (фортепиано).
27 мая в 16.00 - «ОРГАН. КЛАССИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ».
Губернаторский камерный оркестр «РОССИЙСКАЯ КАМЕРАТА»
Губернаторский камерный хор «РУССКИЙ ПАРТЕС»
Художественный руководитель и дирижёр – Андрей КРУЖКОВ
Солист – победитель международных конкурсов Константин ВОЛОСТНОВ (орган).
ИСТОЧНИК KP.RU