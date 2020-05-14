2020-05-14T13:03:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 40 941 человек

За сутки обследовано 1870 граждан
Ольга ТРОФИМОВА
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За сутки тесты на коронавирус сдали 1870 человек Фото: ПТОЗа сутки тесты на коронавирус сдали 1870 человек Фото: ПТО
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В Тверской области продолжается тестирование на коронавирус. По данным оперативного штаба на 14 мая, за минувшие сутки тесты сдали 1870 граждан. Всего в регионе обследовано 40 941 человек.

Результаты проверяют в пяти лабораториях: ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области", ГБУЗ Центр им. В.П. Аваева, ФБУЗ ЦМСЧ №141 ФМБА России, ФГБОУ ВО ТГМУ, Тверской областной станции переливания крови и подтверждают на уровне региона.

Тесты на коронавирус сдают граждане, которым по постановлению Главного государственного санитарного врача России полагается тестирование.

По оперативным данным за сутки в Тверской области подтверждено 20 новых случаев коронавируса. Всего заболевших - 962.

440 пациента выписаны из больниц, из них 23 - за минувшие сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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