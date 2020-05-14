В Твери молодой мужчина убил собутыльника отверткой

14 Май 2020 2020-05-14T12:41:38+03:00

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Преступление было совершено в январе 2020 года в Твери. Двое знакомых вместе выпивали, когда между ними возникла ссора. Словесная перепалка перешла в драку, обвиняемый взяв "розочку" от бутылки водки и отвертку, начал наносить удары знакомому.

- От полученных телесных повреждений, вызвавших массивную кровопотерю и болевой шок, потерпевший скончался на месте преступления, - сообщили в областной прокуратуре.

По данному факту прокурором Заволжского района г. Твери в отношении 27-летнего обвиняемого утверждено обвинительное заключение по статье "Убийство". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU