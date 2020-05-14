2020-05-14T12:41:38+03:00
Происшествия

В Твери молодой мужчина убил собутыльника отверткой

Уголовное дело направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жител Твери забил знакомого отверткойЖител Твери забил знакомого отверткойФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Преступление было совершено в январе 2020 года в Твери. Двое знакомых вместе выпивали, когда между ними возникла ссора. Словесная перепалка перешла в драку, обвиняемый взяв "розочку" от бутылки водки и отвертку, начал наносить удары знакомому.

- От полученных телесных повреждений, вызвавших массивную кровопотерю и болевой шок, потерпевший скончался на месте преступления, - сообщили в областной прокуратуре.

По данному факту прокурором Заволжского района г. Твери в отношении 27-летнего обвиняемого утверждено обвинительное заключение по статье "Убийство". Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В отдельных районах Тверской области ночью ожидаются заморозки
В Тверской области добровольцы раздали 450 тысяч защитных масок
В Тверь на вертолете доставили пациентов с коронарной патологией
В Тверской области доплаты за борьбу с коронавирусом получили 2410 медиков
Тверская филармония приглашает на майские онлайн-концерты
Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 40 941 человек
В Твери молодой мужчина убил собутыльника отверткой
Для четырех больниц Тверской области приобретут томографы
В двух аптеках Тверской области проверка не нашла "Парацетамола"
Житель Тверской области оскорбил бывшего работодателя по СМС
Двое мужчин обокрали гараж жителя Твери
Житель Тверской области попал в ДТП на угнанной машине
В Твери завершено возведение стен нового корпуса суворовского училища
В Тверской области портал Госуслуг заработал в нормальном режиме
В Тверской области под наблюдением медиков остаются 512 больных с коронавирусом
В аптеках Твери дефицита медицинских масок нет
В ДТП на улице Московской в Твери пострадал водитель иномарки
Жителей Тверской области приглашают проголосовать за лучший рисунок на тему Красной книги