Для четырех больниц Тверской области приобретут томографы
14 мая губернатор Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Рабочая группа обсудила эпидемиологическую ситуацию в регионах, а также то, что делается для обеспечения больниц необходимым оборудованием.
В Тверской области за счет региональных средств приобретается 4 томографа. Их должны поставить в тверскую горбольницу № 6, Вышневолоцкую, Калининскую и Кимрскую ЦРБ.
Как сообщает областное правительство, на данный момент в регионе есть 15 аппаратов компьютерной томографии.
Добавим, что в Тверскую область также организована поставка более 200 аппаратов ИВЛ. 41 из них уже передан в больницы.
Всего на борьбу с коронавирусом в Тверской области выделено более 1 млрд рублей федеральных и областных средств. В том числе - на доплаты медикам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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