Для четырех больниц Тверской области приобретут томографы

14 Май 2020 2020-05-14T12:33:42+03:00

Игорь Руденя по видеосвязи принял участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ. Фото: ПТО

Всего в регионе сейчас - 14 аппаратов КТ

Изменить размер текста: A A

14 мая губернатор Игорь Руденя в режиме видеоконференцсвязи принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Рабочая группа обсудила эпидемиологическую ситуацию в регионах, а также то, что делается для обеспечения больниц необходимым оборудованием.

В Тверской области за счет региональных средств приобретается 4 томографа. Их должны поставить в тверскую горбольницу № 6, Вышневолоцкую, Калининскую и Кимрскую ЦРБ.

Как сообщает областное правительство, на данный момент в регионе есть 15 аппаратов компьютерной томографии.

Добавим, что в Тверскую область также организована поставка более 200 аппаратов ИВЛ. 41 из них уже передан в больницы.

Всего на борьбу с коронавирусом в Тверской области выделено более 1 млрд рублей федеральных и областных средств. В том числе - на доплаты медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU