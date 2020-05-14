В двух аптеках Тверской области проверка не нашла "Парацетамола"

14 Май 2020 2020-05-14T12:31:48+03:00

В двух аптеках Тверской области прокурорская проверка нашла недочеты Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В двух аптеках города Бежецка Тверской области, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства, регулирующего вопросы лекарственного обеспечения.

В частности, проверка показала, что в аптечных пунктах отсутствует минимальный ассортимент лекарственных препаратов, в том числе таблетки "Парацетамола" и другие.

- В целях устранения указанных нарушений Бежецкой межрайонной прокуратурой руководителям аптечных учреждений внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, - сообщили в областной прокуратуре. - Нарушения устранены, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU