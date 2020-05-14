В двух аптеках Тверской области проверка не нашла "Парацетамола"
В двух аптеках города Бежецка Тверской области, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства, регулирующего вопросы лекарственного обеспечения.
В частности, проверка показала, что в аптечных пунктах отсутствует минимальный ассортимент лекарственных препаратов, в том числе таблетки "Парацетамола" и другие.
- В целях устранения указанных нарушений Бежецкой межрайонной прокуратурой руководителям аптечных учреждений внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, - сообщили в областной прокуратуре. - Нарушения устранены, два лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU