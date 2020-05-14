Житель Тверской области оскорбил бывшего работодателя по СМС
Его оштрафовали на 1500 рублей
Житель Тверской области оскорбил знакомого по СМСФото: Александр Новиков
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В Тверской области 31-летний житель Кувшиновского района, находясь у себя дома, около 4:00 часов утра решил вызвать такси, но по ошибке набрал номер бывшего работодателя. Мужчины поссорились, и звонивший направил оппоненту несколько оскорбительных сообщений.
По данному факту прокурором Кувшиновского района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. За унижение чести и достоинства виновный оштрафован на 1500 рублей.
Постановление в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU