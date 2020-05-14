2020-05-14T12:23:12+03:00
Общество

Житель Тверской области оскорбил бывшего работодателя по СМС

Его оштрафовали на 1500 рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области оскорбил знакомого по СМСЖитель Тверской области оскорбил знакомого по СМСФото: Александр Новиков
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В Тверской области 31-летний житель Кувшиновского района, находясь у себя дома, около 4:00 часов утра решил вызвать такси, но по ошибке набрал номер бывшего работодателя. Мужчины поссорились, и звонивший направил оппоненту несколько оскорбительных сообщений.

По данному факту прокурором Кувшиновского района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. За унижение чести и достоинства виновный оштрафован на 1500 рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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