Двое мужчин обокрали гараж жителя Твери
Возбуждено уголовное дело
В Твери задержали двух подозреваемых в кражеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В полицию с заявлением о краже обратился 43-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что неизвестные сорвали навесной замок на входной двери гаража, проникли внутрь и похитили имущество стоимостью 20 000 рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска установлено, что к краже причастны жители Твери 31 и 44 лет. В полиции они сознались в содеянном.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Им грозит до пяти лет тюрьмы.
Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU