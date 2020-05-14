2020-05-14T12:08:50+03:00
Происшествия

Двое мужчин обокрали гараж жителя Твери

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери задержали двух подозреваемых в кражеВ Твери задержали двух подозреваемых в кражеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В полицию с заявлением о краже обратился 43-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что неизвестные сорвали навесной замок на входной двери гаража, проникли внутрь и похитили имущество стоимостью 20 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска установлено, что к краже причастны жители Твери 31 и 44 лет. В полиции они сознались в содеянном.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В отдельных районах Тверской области ночью ожидаются заморозки
В Тверской области добровольцы раздали 450 тысяч защитных масок
В Тверь на вертолете доставили пациентов с коронарной патологией
В Тверской области доплаты за борьбу с коронавирусом получили 2410 медиков
Тверская филармония приглашает на майские онлайн-концерты
Тесты на коронавирус в Тверской области сдали 40 941 человек
В Твери молодой мужчина убил собутыльника отверткой
Для четырех больниц Тверской области приобретут томографы
В двух аптеках Тверской области проверка не нашла "Парацетамола"
Житель Тверской области оскорбил бывшего работодателя по СМС
Двое мужчин обокрали гараж жителя Твери
Житель Тверской области попал в ДТП на угнанной машине
В Твери завершено возведение стен нового корпуса суворовского училища
В Тверской области портал Госуслуг заработал в нормальном режиме
В Тверской области под наблюдением медиков остаются 512 больных с коронавирусом
В аптеках Твери дефицита медицинских масок нет
В ДТП на улице Московской в Твери пострадал водитель иномарки
Жителей Тверской области приглашают проголосовать за лучший рисунок на тему Красной книги