Двое мужчин обокрали гараж жителя Твери

14 Май 2020 2020-05-14T12:08:50+03:00

В Твери задержали двух подозреваемых в краже Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В полицию с заявлением о краже обратился 43-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что неизвестные сорвали навесной замок на входной двери гаража, проникли внутрь и похитили имущество стоимостью 20 000 рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе розыска установлено, что к краже причастны жители Твери 31 и 44 лет. В полиции они сознались в содеянном.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Им грозит до пяти лет тюрьмы.

Злоумышленники водворены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU