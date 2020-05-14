Житель Тверской области попал в ДТП на угнанной машине
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть Калязинского отдела полиции МО МВД России. Звонивший сообщил, что неизвестный не справился с управлением и съехал в кювет, после чего скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.
На место выехали полицейские. Владельцев автомобиля оказался 25-летний житель Пензенской области, который приехал в гости к знакомому в Тверскую область. Мужчины выпили, а когда гость уснул, хозяин уехал на его машине к девушке в соседнюю деревню, но не справился с управлением и совершил ДТП.
Личность злоумышленника установили, он сознался в содеянном. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.
Устанавливается сумма ущерба владельца транспортного средства.
ИСТОЧНИК KP.RU