2020-05-14T11:59:18+03:00
Общество

Житель Тверской области попал в ДТП на угнанной машине

Злоумышленника задержала полиция
Ольга ТРОФИМОВА
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Устанавливается сумма ущерба владельца транспортного средства.Устанавливается сумма ущерба владельца транспортного средства.Фото: Василий ХОДАРЕВ
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Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть Калязинского отдела полиции МО МВД России. Звонивший сообщил, что неизвестный не справился с управлением и съехал в кювет, после чего скрылся с места происшествия, бросив автомобиль.

На место выехали полицейские. Владельцев автомобиля оказался 25-летний житель Пензенской области, который приехал в гости к знакомому в Тверскую область. Мужчины выпили, а когда гость уснул, хозяин уехал на его машине к девушке в соседнюю деревню, но не справился с управлением и совершил ДТП.

Личность злоумышленника установили, он сознался в содеянном. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.

Устанавливается сумма ущерба владельца транспортного средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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