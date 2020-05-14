2020-05-14T11:33:47+03:00
Общество

В Твери завершено возведение стен нового корпуса суворовского училища

Ход строительства проверили губернатор Игорь Руденя и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов
Александр ЖМУЛИН
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Фасад главного корпуса. Фото: ПТОФасад главного корпуса. Фото: ПТО
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На площадке нового комплекса суворовского училища в Твери, не останавливаясь, идёт стройка. По плану главный корпус должен быть полностью готов к концу лета, чтобы с 1 сентября кадеты начали там обучение.

13 мая с ходом строительства новых корпусов для прославленного училища в Твери ознакомились губернатор Игорь Руденя и заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

На сегодня уже завершены работы по устройству фундамента, возведению стен трехэтажного главного здания, монолитного каркаса и кровли, внутренних перегородок. Идёт обустройство фасада и прокладка инженерных сетей.

Также кипит работа по строительству столовой (на 620 мест), двух спальных корпусов (на 320 и 240 мест), медпункта (на 19 коек со стационаром и изолятором), а также крытого спорткомплекса. Уже готов КПП № 1, строится КПП № 2.

Кроме того, обустраивается строевой плац, создается площадка для временного хранения автотранспорта, идёт монтаж наружных инженерных сетей.

Работы ведутся специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России. На строительстве трудится 850 человек.

Игорь Руденя и Тимур Иванов остались довольны увиденным.

– Очень серьёзная организация работ, высокие стандарты, материалы, которые здесь используются – самые современные. Объект сейчас находится в очень высокой степени готовности, – отметил Игорь Руденя.

Тимур Иванов выразил уверенность, что к 1 сентября всё училище переедет сюда.

Сейчас же военное учебное заведение располагается в зданиях, которые построены в 1940-е годы и нуждаются в ремонте. Решение о строительстве нового комплекса для Тверского суворовского училища на 560 мест было принято летом 2018 года по итогам встречи Игоря Рудени и Тимура Иванова.

Тимур Иванов (в центре) и Игорь Руденя (справа) ознакомились с ходом строительства. Фото: ПТО

Тимур Иванов (в центре) и Игорь Руденя (справа) ознакомились с ходом строительства. Фото: ПТО

Некоторые классы уже практически готовы. Фото: ПТО

Некоторые классы уже практически готовы. Фото: ПТО

Комната в спальном корпусе. Фото: ПТО

Комната в спальном корпусе. Фото: ПТО

План нового комплекса. Фото: ПТО

План нового комплекса. Фото: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU

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